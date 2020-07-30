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Denizli haberleri: Düğünde kavgaya çevik kuvvet müdahale etti

Düğünde kavga çıktı: Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, bir düğünde iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekiplerine zorluk çıkartmaları üzerine olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavgada 2 kişi gözaltına alındı. Saklanan 2 adet silah ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında yapılan düğünde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine zorluk çıkartmaları üzerine olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.

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Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yumrukların konuştuğu kavgada ismi öğrenilemeyen 2 kişi polis ekipleri ve çevik kuvvet tarafından güçlükle gözaltına alındı. Polis ekipleri kavgayı büyümeden engelledi. Düğün yapılan sokakta 2 adet silah ele geçirildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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