Denizli’de 642 litre kaçak alkol yakalandı

Denizli’de 642 litre kaçak alkol yakalandı

09:4411/10/2025, Cumartesi
Olayla bağlantılı 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Olayla bağlantılı 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Denizli’de Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz çalışması sonucu iki adrese yapılan baskında 642,5 litre etil alkol, 24 şişe kaçak içki ve 7 aroma ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik yürütülen analiz çalışmaları sonucunda iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 642,5 litre etil alkol, 24 şişe farklı türlerde kaçak alkollü içki, 7 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Kaçak alkol üretimi ve satışı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.



#Denizli
#kaçakçılık
#sahte alkol
