Van'da 2.4 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

15:0810/10/2025, Cuma
IHA
Ele geçirilen gümrük kaçağı malzemeler.
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince 2 milyon 446 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 446 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek, muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

#Van
#Başkale
#Kaçakçılık
