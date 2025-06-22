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Denizli'de tesettürlü kadına saldıran şahıs gözaltına alındı

Denizli'de tesettürlü kadına saldıran şahıs gözaltına alındı

18:2522/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Denizli'de bir şahıs otobüste tesettürlü kadına hakaret edip saldırdı.
Denizli'de bir şahıs otobüste tesettürlü kadına hakaret edip saldırdı.

Denizli'de halk otobüsüne binen kadın başka bir kadının hakaret ve sinkaflı küfürlerine maruz kalmıştı. İçişleri Bakanlığı, 'Kasten Yaralama, Hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapılan saldırgan kadının gözaltına alındığını duyurdu.

Denizli'de 2 yaşındaki kızıyla birlikte halk otobüsüne binen tesettürlü kadına hakaret ve sinkaflı küfürler eden kadın, yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizli Valiliği-Gerzele Mahallesi güzergahında çalışan 540 nolu hat otobüsüne, Akkonak Parkı durağından yanındaki 2 yaşındaki kızı ile binen tesettürlü kadın, daha yerine oturmadan otobüste bulunan bir başka kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı.

"Defolun gidin lan buradan" diyerek hakaretler savurdu

Kadın tüm uyarılara rağmen saldırgan tavrına devam ederek, "Defolun gidin lan buradan. Siz kimsiniz? Çıkarın bunu buradan" sözleriyle hakaretlerini sürdürünce arbede yaşandı. Kadınlar otobüstekiler tarafından ayrılırken, tesettürlü kadının 2 yaşındaki minik kızı gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

İki ayrı suçtan işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırgan kadının 'Kasten Yaralama, Hakaret ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapılarak gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denizli’de meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelenmiştir. Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda;

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Kasten Yaralama, Hakaret' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S. E. adlı şahıs gözaltına alınmıştır."



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