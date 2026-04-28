Denizli’de trafikte dehşet: İki kişi bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi 6021. Sokak'ta seyir halindeki iki otomobilde bulunan kişiler tartışmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halinde olan iki otomobilin yol kenarına park ettiği, otomobillerden inen kişilerin arasında arbede yaşandığı anlar yer aldı.