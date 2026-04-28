Denizli’de trafikte dehşet: İki kişi bıçaklandı

00:4628/04/2026, Salı
AA
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Denizli’de trafikte başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İki otomobilde bulunan gruplar arasında çıkan arbede sonucu Adil Y. ve Hayrı Kutay Ç. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, trafikte iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi 6021. Sokak'ta seyir halindeki iki otomobilde bulunan kişiler tartışmaya başladı.

Yol kenarına park edilen araçlardan inen kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Adil Y. ile Hayrı Kutay Ç. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halinde olan iki otomobilin yol kenarına park ettiği, otomobillerden inen kişilerin arasında arbede yaşandığı anlar yer aldı.



