Okul saldırılarına ilişkin yanıltıcı paylaşımlarda bulunan 2 kişi gözaltında

08:0717/04/2026, Cuma
DHA
Denizli'de okul saldırılarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de, sanal medya hesaplarından Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'da okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılara benzer olayların kentte de yaşanacağı yönünde, sanal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, 'Suçu ve suçluyu övme' suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur."


Nisan ayı temettü takvimi açıklandı: Hangi şirket ne zaman ve ne kadar kar payı dağıtımı yapacak?