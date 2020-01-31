Gündem Deprem bölgesinde fatura tahsilatları ertelendi
ELAZİĞ

Deprem bölgesinde fatura tahsilatları ertelendi

Deprem bölgesinde fatura tahsilatları ertelendi

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden yararlanacaklar" dedi.

Haber Merkezi AA
Depremzedeler, gecikme cezası almaksızın ertelemeden yararlanacak.
Depremzedeler, gecikme cezası almaksızın ertelemeden yararlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Tadım köyüne geçti. Köyde deprem esnasında balkondan düşerek ayağını kıran Fatma Aykurt'u (85) evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Dönmez, daha sonra Kültür Parkta çadırda kalan depremzedelerle buluştu.
'Yaşamı normalleştirmek için çalışıyoruz'
Dönmez burada yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının süratle bölgeye intikal ederek, yaşamı normalleştirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bakan Dönmez, afetzedeleri ziyaret etti.

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Kömür dağıtımı başladı

Bölgedeki hidro elektrik santrallerinin inşaat ile su yapılarında deprem dolayısıyla sorun olmadığını vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu: "İçişleri Bakanı Süleyman Bey beni arayarak 30 bin ton kömüre ihtiyaç olduğunu söylemişti. Türkiye Kömür İşletmeleri süratle kömür sevkine başladı. Valiliklerimiz hem Elazığ hem de Malatya'da ihtiyaç sahiplerine süratle bu dağıtımı başlattılar"

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Fatura düzenlemeleri 2 hafta süreyle ertelendi

  • Bakan Dönmez, bölgede hizmet veren Aksa Doğal Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketinin tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle ertelediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Fatura düzenlemeleri 2 hafta süreyle Malatya ve Elazığ'da ertelenmiş oldu. Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden yararlanacaklar"

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