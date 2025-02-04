Deprem konutlarına yerleşen afetzedeler yeni evlerinden memnun

"Depremden sonra Tokat'a, ardından İzmir'e gittik. TOKİ'den bize ev çıkınca geri geldik. Çok memnun kaldık, devletin işi rast gelsin. Çalışanlara, işçilere, müdürlere teşekkür ediyorum. 'Eksiğin, ihtiyacın var mı?' diye soruyorlar. Taşınalı bir ay oldu, evden çok memnunum, çok beğendik. Evin dizaynına, yapılışına, ziyaretime gelen akrabalarım, eşim dostum hayran kaldı. Çok memnunum"