Deprem uzmanı Kadıoğlu: Büyük İstanbul depreminin habercisi

İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadioglu İstanbuI Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay BiIimIeri FaküItesi MeteoroIoji MühendisIiği BöIüm Başkanı ve İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve UyguIama Merkezi Müdürüdür

İstanbul'da büyük paniğe yol açan depreme ilişkin, Profesör Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da paniğe yol açan depremi SuperHaber'e değerlendirdi.

Kadıoğlu şöyle konuştu:

"Yıllardır uyuyan bir fay hattı var arada bir kendini hatırlatıyor bize İstanbul'da. Bu deprem büyük İstanbul depreminin habercisi. Ulusal seferberlik halinde Marmara bölgesini afete hazırlamamız gerekiyor. İstanbul'da olan büyük depreme hazırlanmamız lazım."

GÜNDEM İstanbul'da şiddetli deprem