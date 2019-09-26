Gündem Deprem uzmanı Kadıoğlu Büyük İstanbul depreminin habercisi
İSTANBUL

Deprem uzmanı Kadıoğlu: Büyük İstanbul depreminin habercisi

İstabul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan depremi yorumlayan Profesör Mikdat Kadıoğlu, art arda meydana gelen sarsıntıların büyük İstanbul depreminin habercisi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
İstanbul'da dört ayrı deprem meydana geldi.
İstanbul'da dört ayrı deprem meydana geldi.

İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadioglu İstanbuI Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay BiIimIeri FaküItesi MeteoroIoji MühendisIiği BöIüm Başkanı ve İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve UyguIama Merkezi Müdürüdür

İstanbul'da büyük paniğe yol açan depreme ilişkin, Profesör Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da paniğe yol açan depremi SuperHaber'e değerlendirdi.

Kadıoğlu şöyle konuştu:

"Yıllardır uyuyan bir fay hattı var arada bir kendini hatırlatıyor bize İstanbul'da. Bu deprem büyük İstanbul depreminin habercisi. Ulusal seferberlik halinde Marmara bölgesini afete hazırlamamız gerekiyor. İstanbul'da olan büyük depreme hazırlanmamız lazım."

İstanbul'da şiddetli deprem
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İstanbul'daki deprem anı kamerada
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İstanbul'daki deprem anı kamerada
İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak kayıtlara geçti. Deprem anından ilk görüntüler.

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