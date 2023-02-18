Deprem yardımlarına internetten teyit imkanı

Yaşanan depremlerin ardından bazı yardım paylaşımlarının asılsız çıkması üzerine mağdur olan vatandaşlar için 'www.depremteyit.com' adındaki internet sitesi kuruldu. Web sitesi üzerinden yardımların doğru olup olmadığını teyit ediyor. 7 bilgisayar mühendisi ve 20 gönüllüden oluşan ekiple bu işe başladıklarını söyleyen Uğur Tılıkoğlu, “Arkadaşlarla 'profesyoneli olduğumuz bir alanda neler yapabiliriz?' diye düşündük. Çevremizde bir şekilde mağdur olan arkadaşlardan haber aldık. 48 saat içerisinde yazılımını kendimizin geliştirdiği siteyi devreye aldık” dedi.