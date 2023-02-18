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Deprem yardımlarına internetten teyit imkanı

Asrın felaketi olarak kayda geçen depremlerin ardından bazı yardım paylaşımlarının asılsız çıkması üzerini mağdur olan vatandaşlar için bilgisayar mühendisleri bir araya geldi ve bir internet sitesi kurdu.

Saliha Engin
Saliha Engin
03:48 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Uğur Tılıkoğlu.

Uğur Tılıkoğlu.

Yaşanan depremlerin ardından bazı yardım paylaşımlarının asılsız çıkması üzerine mağdur olan vatandaşlar için 'www.depremteyit.com' adındaki internet sitesi kuruldu. Web sitesi üzerinden yardımların doğru olup olmadığını teyit ediyor. 7 bilgisayar mühendisi ve 20 gönüllüden oluşan ekiple bu işe başladıklarını söyleyen Uğur Tılıkoğlu, “Arkadaşlarla 'profesyoneli olduğumuz bir alanda neler yapabiliriz?' diye düşündük. Çevremizde bir şekilde mağdur olan arkadaşlardan haber aldık. 48 saat içerisinde yazılımını kendimizin geliştirdiği siteyi devreye aldık” dedi.



#Bağış
#Yardım
#Deprem
44 dakika önce
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Deprem yardımlarına internetten teyit imkanı
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