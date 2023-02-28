|
Reklam
Reklam
Gündem

Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı Sumbas'ta nüfus ikiye katlandı

11:55 . 28/02/2023 Salı
AA
Kent merkezine 56 kilometre uzaklıkta olan Sumbas ilçesi, 6 Şubat'ta meydana depremleri can ve mal kaybı yaşanmadan atlattı.

Kent merkezine 56 kilometre uzaklıkta olan Sumbas ilçesi, 6 Şubat'ta meydana depremleri can ve mal kaybı yaşanmadan atlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde tek bir binanın dahi yıkılmadığı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinin 13 bin olan nüfusu, depremin etkili olduğu il ve ilçelerden gelen depremzedelerle iki katına çıktı.

Kent merkezine 56 kilometre uzaklıkta olan Sumbas ilçesi, 6 Şubat'ta meydana depremleri can ve mal kaybı yaşanmadan atlattı.

İlçe genelinde çok katlı bina bulunmaması ve zemininin kayaç olması nedeniyle depremi neredeyse sıfır zararla atlatan ilçede vatandaşlar günlük yaşamına kısa sürede döndü.


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


Depremden etkilenen çevre il ve ilçelerde yaşayan birçok aile bu süreci geçirmek için daha güvenli gördükleri Sumbas'ı tercih etti.

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, depremlerde ilçede hiçbir yapının yıkılmadığını, bazı eski binalar dışında neredeyse depremi hasarsız atlattıklarını söyledi.


"Deprem sürecinde herhangi bir yıkım ya da olumsuz bir şey yaşanmadı"


İlçede 35 iş yeri, 26 kamu binası ve 690 hanenin bulunduğunu ifade eden Demiroğlu, "Hamdolsun deprem sürecinde herhangi bir yıkım ya da olumsuz bir şey yaşanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın denetimleri noktasında bazı eski yapılar için yıkım kararı verildi. Bunlarla ilgili de Bakanlığımızın izlediği yol kapsamında ne gerekiyorsa o yapılacak" dedi.

İlçede yüksek katlı bina sayısının çok az olduğunu belirten Demiroğlu, en yükseği 4 katlı birkaç yapı bulunduğunu ifade etti.


Demiroğlu, ilçede genelde müstakil yapıların bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:


"Zemin olarak da bölgemiz sağlam. Fay hattına uzak olmanın da faydasını gördük. Ondan dolayı da bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Şu anda binasında hasar olmasa dahi vatandaşımızda bunun bir psikolojik rahatsızlığı oluştu. Büyük şehirlerimizden, çok katlı binalarda olan vatandaşlar kırsala, bizim gibi küçük yerlere, müstakil tek katlı evlerin yer aldığı bölgelere akın ettiler. Depremzede vatandaşlarımızla nüfusumuz ikiye katlandı. Hatta ilk zamanlar 3'e dahi katlamıştı. Vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu felaketi de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız inşallah."


Sumbas'ta yaşayan Ali Kurt, evinin tek katlı müstakil olduğunu, bu nedenle de yaşanan depremlerde zarar görmediğini söyledi.

Kurt, "Can ve mal kaybımız olmadı. Evime gelen yetkililer inceleme yaptı ve hasarsız olarak durumu tescil etti" diye konuştu.

İlçede hem evi hem de iş yeri olan Bahattin Karaarslan da, depremler nedeniyle herhangi bir zarar yaşamadıklarını anlatarak, depremden kısa süre sonra işinin başına döndüğünü ifade etti.



#Osmaniye
#Sumbas
#Deprem
#Zeki Demiroğlu
18 dakika önce
default-profile-img
Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı Sumbas'ta nüfus ikiye katlandı
Lübnan resmi haber ajansının 62 yıllık arşivi çalındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
Eskişehir'deki camiyi görenler dönüp bir daha bakıyor: İki binanın arasında sıkışıp kalmış
Luca Modric formasını depremzedeler için bağışladı
Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.