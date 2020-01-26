Depreme doğumhanede yakalandılar: Doktor "sakin olun" telkinlerinde bulundu

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisinin en fazla yaşandığı komşu şehir Malatya’da yeni doğum yapan bir anne ve doğumu gerçekleştiren sağlık ekibi depreme hastanede yakalandı. Yeni doğan bebeği görüntüleyen bir sağlıkçı ise, cep telefonu ile deprem anında yaşananları da kaydetti.

"Sakin olun" telkinleri dikkat çekti

Görüntülerde depremde sağlık görevlilerinin panik yaşadığı, depremin şiddetlenmesi ile raf ve dolaplardaki malzemelerin çıkardığı seslerin de arttığı görüldü. Personelin panik olduğu anlarda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Miray Sekin Eser’in "sakin olun" telkinleri dikkat çekti.

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Doğum Uzmanı Miray Sekin Eser, "Doğumu gerçekleştirdiğimiz anda deprem meydana geldi. Anne ve bebeği bırakıp bir yere gidemezdim. Anne ve ekibimizin güvenliği için sakin kalmaları gerekiyordu. Doğumu gerçekleştirdik. Anne ve bebeğin durumu gayet iyi" dedi.

OYNAT 02:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine: Beter, berbat, ahlaksızca... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar ile ilgili Erdoğan, 'Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar...' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:00 Deprem anında yaşadıklarını anlattı: Yatsı namazımızı enkaz altında kıldık Deprem anında eşi ile birlikte içeride çay içtiklerini aktaran Zülküf Aydın, “Deprem anında bir kere den sonra durur dedim. Durmadı kaçamadık. Ayağa kalktım ve eşimin üzerine uzandım ona bir şey olmasın diye. O anda bina bir anda çöktü. Hafriyat bizi sıkıştırdı. 2'nci depremde çok daha fazla sıkıştık. Çok karanlıktı o an sadece ibadet etmek aklıma geldi. Allah kimsenin başına vermesin” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:56 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken TVNET muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı 6,8'lik depremin vurduğu Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları sürerken 38'inci saatte beklenen mucize gerçekleşmedi ve ekipler 3 kişinin cansız bedenin ulaştı. Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden TVNET muhabiri Mücahit Topçu, anons sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. BiP'te paylaş

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