Gündem Depreme doğumhanede yakalandılar Doktor "sakin olun" telkinlerinde bulundu
ELAZİĞ

Depreme doğumhanede yakalandılar: Doktor "sakin olun" telkinlerinde bulundu

Malatya’da özel bir hastanede doğum yapan kadın ve sağlık görevlileri, depreme hastanede yakalandı. Sağlık görevlilerinin büyük korku yaşadığı deprem anında doktor "sakin olun" telkinleri ile personeli sakinleştirmeye çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Doğum Uzmanı Miray Sekin Eser’in &quot;sakin olun&quot; telkinleri dikkat çekti.
Doğum Uzmanı Miray Sekin Eser’in "sakin olun" telkinleri dikkat çekti.

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisinin en fazla yaşandığı komşu şehir Malatya’da yeni doğum yapan bir anne ve doğumu gerçekleştiren sağlık ekibi depreme hastanede yakalandı. Yeni doğan bebeği görüntüleyen bir sağlıkçı ise, cep telefonu ile deprem anında yaşananları da kaydetti.

Doğumhanede deprem anı: Dünyaya gözünü depremle açtı
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Doğumhanede deprem anı: Dünyaya gözünü depremle açtı
Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem esnasında, özel bir hastanenin doğumhanesinde yaşanan deprem anları anbean kaydedildi. Sağlık çalışanlarının soğukkanlı davranışları sayesinde doğumda bir olumsuzluk yaşanmadı.

"Sakin olun" telkinleri dikkat çekti

Görüntülerde depremde sağlık görevlilerinin panik yaşadığı, depremin şiddetlenmesi ile raf ve dolaplardaki malzemelerin çıkardığı seslerin de arttığı görüldü. Personelin panik olduğu anlarda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Miray Sekin Eser’in "sakin olun" telkinleri dikkat çekti.

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Doğum Uzmanı Miray Sekin Eser, "Doğumu gerçekleştirdiğimiz anda deprem meydana geldi. Anne ve bebeği bırakıp bir yere gidemezdim. Anne ve ekibimizin güvenliği için sakin kalmaları gerekiyordu. Doğumu gerçekleştirdik. Anne ve bebeğin durumu gayet iyi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine: Beter, berbat, ahlaksızca...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine: Beter, berbat, ahlaksızca...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar ile ilgili Erdoğan, 'Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar...' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar' açıklamasında bulundu.

Deprem anında yaşadıklarını anlattı: Yatsı namazımızı enkaz altında kıldık
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Deprem anında yaşadıklarını anlattı: Yatsı namazımızı enkaz altında kıldık
Deprem anında eşi ile birlikte içeride çay içtiklerini aktaran Zülküf Aydın, “Deprem anında bir kere den sonra durur dedim. Durmadı kaçamadık. Ayağa kalktım ve eşimin üzerine uzandım ona bir şey olmasın diye. O anda bina bir anda çöktü. Hafriyat bizi sıkıştırdı. 2'nci depremde çok daha fazla sıkıştık. Çok karanlıktı o an sadece ibadet etmek aklıma geldi. Allah kimsenin başına vermesin” ifadelerini kullandı.

3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken TVNET muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
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3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken TVNET muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
6,8'lik depremin vurduğu Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları sürerken 38'inci saatte beklenen mucize gerçekleşmedi ve ekipler 3 kişinin cansız bedenin ulaştı. Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden TVNET muhabiri Mücahit Topçu, anons sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.


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