Depremin vurduğu Gaziantep’te site aidatı tartışması kanlı bitti: Beş yaralı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda "1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" açık hava toplantısının yapılacağı için bazı yolların kapatılacağı bildirildi. Buna göre, bugün saat 23.00'ten itibaren, ihtiyaç olması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.