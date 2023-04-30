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Depremin vurduğu Gaziantep’te site aidatı tartışması kanlı bitti: Beş yaralı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te bir sitede yaşanan aidat tartışmasında kan döküldü. İddiaya göre, site sakinleri arasında aidat ödenmemesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu biri ağır beş kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

20:13 . 30/04/2023 Pazar
DHA
Gaziantep’te bir sitede yaşanan aidat tartışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep’te bir sitede yaşanan aidat tartışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep’te, site sakinleri arasında aidatın ödenmemesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site sakinleri arasında aidat ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği; Mehmet K., Mustafa K., Ahmet K., Recep K. ve İsmail K. yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



#Gaziantep
#Site
#Aidat
#Tartışma
#Kavga
43 dakika önce
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