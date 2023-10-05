Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin sıvılaşması tespit edildi: ‘Mikro bölgeleme’ çalışması başladı

6 Şubat Depremi’nden en fazla etkilenen Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde binlerce zarar görürken, zemin sıvılaşması yaşanmıştı. İlçenin Atatürk Bulvarı’nın Kuzey’indeki Gölbaşı Gölü’ne depremde toprak kaymaları oldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilçede zemin sıvılaşmasının tespit edilmesi üzerine bazı bölgelerin imara kapatıldığını, detaylı inceleme için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşüldüğünü anlattı.