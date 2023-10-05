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Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin sıvılaşması tespit edildi: ‘Mikro bölgeleme’ çalışması başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması tespit edildi. 4’te 3’ü imara kapatılan ilçede, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ‘mikro bölgeleme’ zemin etüt çalışmaları başladı.

13:53 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Adıyaman Gölbaşı

Adıyaman Gölbaşı

6 Şubat Depremi’nden en fazla etkilenen Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde binlerce zarar görürken, zemin sıvılaşması yaşanmıştı. İlçenin Atatürk Bulvarı’nın Kuzey’indeki Gölbaşı Gölü’ne depremde toprak kaymaları oldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilçede zemin sıvılaşmasının tespit edilmesi üzerine bazı bölgelerin imara kapatıldığını, detaylı inceleme için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşüldüğünü anlattı.

"100 metreden derin sondajlar yapılacak"

Üniversitelerden öğretim üyelerinin danışmanlığında zemin etütlerinin yapılması için bir şirketle anlaşıldığını ve yeniden çalışmalara başlandığını dile getiren Yıldırım, "
100 metreden derin sondajlar yapılacak. Bu çalışma yaklaşık 3-4 ay sürecek. Çalışmalar neticesinde incelemenin yapıldığı alanlar imara açılacak ya da kapanacak veya zemin+1, zemin+ 2'ye izin verilecek"
şeklinde konuştu.

Jeoloji yüksek mühendisi Mithat Emre Kıbrıs ise ilçede mikro bölgeleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.


İlçede 30 sondaj kuyusunun bulunduğunu ifade eden Kıbrıs, çıkacak sonuçlara göre Gölbaşı'nın imar durumuna yönelik raporlama yapılacağını kaydetti.





#adıyaman
#Gölbaşı
#İmar
#zemin sıvılaşması
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