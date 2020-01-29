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ERZİNCAN AKTÜEL

Depremlerin yıkamadığı bina: Erzincan Tren Garı

Depremlerin yıkamadığı bina: Erzincan Tren Garı

Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin yanı sıra 1983 ve 1992 depremlerine rağmen kentte ayakta kalmayı başaran tek bina özelliğine sahip Erzincan Tren Garı, 1,5 santimetrelik hasarla yeni depremlere meydan okuyor.

Haber Merkezi İHA
Erzincan Tren Garı
Erzincan Tren Garı

1938 yılında Türk işçilerin kısa bir sürede inşa ettiği Erzincan Tren Garı, meydana gelen yıkıcı depremlere şahitlik ederek kentte ayakta kalabilen tek bina olmasıyla adeta mühendislik dersi veriyor.

Sadece 2 santim kayma oldu

Erzincan depremleri konusunda araştırma yapan Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan, “Türkiye Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor. Erzincan bu iki fayın kesişim noktasında bulunması sebebiyle kentte depremler daha sık meydana geliyor. Erzincan’daki Gar binası 1939 depreminden önce yapıldı.Ancak meydana gelen depremde ayakta kalmayı başarmıştır. Yaşanan yıkıcı depremin binaya verdiği hasar sadece 2 santimetrelik bir kaymadan yaşandı.

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Sonraki depremleri de yaşamış bina halen sapasağlam ayakta duruyor" dedi.

Tarihi bina şiddetli sarsıntılara rağmen yıllara meydan okuyor.

Tekniğe uygun yapılmalı

Depremin değil binaların öldürdüğünü belirten Ayan, "Japonya’da, Şili’de, Amerika’nın batısında olan depremlerin artçıları bile 7 civarındadır. Biz binaları sağlam yaptığımız sürece depreme dayanaklı yapıldığı sürece ve tekniğine uygun yapıldığı sürece bizim bölgede binaların yıkılma derece yok denecek kadar azdır.

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Dayanıklı binaları hiçbir şey yıkamazBizim binalar çürük olduğu için 92 yılında ki depremde yıkılmasının tek sebebi 83 yılında meydana gelen depremler binaların güçlendirilmesi yönünde yeterince tedbir almadığımız için 92 yılında birçok bina yerle bir oldu" ifadelerini kullandı. Mühendis Ayan, dayanıklı binalar inşa edildiği müddetçe tüm yapıların sarsıntılara dayanacağını

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