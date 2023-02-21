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Depremzedeler için sosyal market açıldı: Kastamonu'ya gelenler ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılayacak

Kastamonu'da, depremzedelerin ihtiyaçlarının ücretsiz şekilde karşılanması amacıyla sosyal market açıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:20 . 21/02/2023 Salı
AA
Kastamonu'da depremzedeler için sosyal market açıldı.

Kastamonu'da depremzedeler için sosyal market açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Kastamonu'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi'nde bir dükkanda açılan sosyal marketten depremzedeler, kıyafet, çocuk bezi, mama, hijyen ürünleri ve gıda gibi malzemeleri ücretsiz temin edebiliyor.

Kastamonu İHH Başkanı Kadir Horuz, depremin ilk gününden bu yana yoğun çalışma gösterdiklerini söyledi.

Depremzedelerin çeşitli şehirlere nakillerinin ardından Kastamonu'da da ailelere yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Horuz, "Gelen ailelere ev, eşya tedarik ediyoruz. Sosyal marketimizde kadın, çocuk, yetişkin kıyafetleri mevcut. Depremzede ailelerimiz buraya gelip bütün ihtiyaçlarını karşılayıp daha sonra bizim yerleştirdiğimiz veya kendilerinin yerleştiği evlerde yaşamlarına devam ediyor. Ailelere yakacak ve hayır sahiplerimizin yardımlarıyla eşya desteği sağlıyoruz." dedi.

Kastamonu İHH olarak deprem bölgesine 7 tır insani yardım malzemesi gönderdiklerini dile getiren Horuz, sosyal marketin de hayırseverlerin yardımıyla depremzedelere hizmet vermeyi sürdüreceğini kaydetti.



#Kastamonu
#Depremzedeler
#Sosyal Market
#İHH
40 dakika önce
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Depremzedeler için sosyal market açıldı: Kastamonu'ya gelenler ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılayacak
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