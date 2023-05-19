Depremzedelere bunu yapan bize ne yapmaz

Ayşe Akgün, Özel Öke, Gökmen Mutlu.
AK Parti’nin depremin yıktığı şehirlerde yüksek oy alması CHP’lilerin maskesini düşürdü. CHP’li Tekirdağ Belediyesi, depremzedeleri geçici olarak barındıkları otelden kovmaya kalktı. Sosyal medyada depremzedeleri rencide eden videolar paylaşıldı. Tüm bunlardan yurt dışında yaşayan gurbetçiler de rahatsız oldu. Depremzedelere yapılacak yardımı artırmaya planlayan gurbetçiler, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de mutlaka sandığa gideceklerini belirtti.
* Özel Öke-İsveç: Oyunu kullanmayanlar, şu an ‘Böyle bir lidere 8-16 saat gidip oy atarım’ diyor. ‘Depremzedelere bunu yaptılarsa iktidara gelse bize neler yapar?’ diye sorguluyor. Kılıçdaroğlu’nun iktidara gelmesi Türkiye’yi geri götürür. Biz bu ülkeyi 5 yıl bunlara bıraksak, 100 yıl geri gideriz.
* Ayşe Akgün-Hollanda: Birinci turda ihmalkarlık yapan vatandaşlar şimdi sandığa gitmenin ne kadar önemli olduğunu anladı. Hollanda’da ilk turda oy kullanmayıp depremzedelere yapılanlar nedeniyle ikinci turda oy kullanacak çok fazla seçmen var.
* Gökmen Mutlu-Fransa: Benim çevremdeki insanlar milliyetçi ve vatansever arkadaşlar. Depremzedelere çok büyük yardımlar yapıldı. Arkadaşlarımız büyük gayret gösterdi, üzülmemek elde değil.