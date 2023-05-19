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Depremzedelere bunu yapan bize ne yapmaz

Gurbetçiler ikinci turda da sandığa koşacak. İsveç, Hollanda ve Fransa’da yaşayan gurbetçiler Yeni Şafak’a konuştu. İlk turda sandığa gitmeyenlerin bile, depremzedelere yapılanlardan sonra ikinci tur için sandığa gideceğini söylediler.

Saliha Engin
04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ayşe Akgün, Özel Öke, Gökmen Mutlu.

Ayşe Akgün, Özel Öke, Gökmen Mutlu.

AK Parti’nin depremin yıktığı şehirlerde yüksek oy alması CHP’lilerin maskesini düşürdü. CHP’li Tekirdağ Belediyesi, depremzedeleri geçici olarak barındıkları otelden kovmaya kalktı. Sosyal medyada depremzedeleri rencide eden videolar paylaşıldı. Tüm bunlardan yurt dışında yaşayan gurbetçiler de rahatsız oldu. Depremzedelere yapılacak yardımı artırmaya planlayan gurbetçiler, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de mutlaka sandığa gideceklerini belirtti.

* Özel Öke-İsveç: Oyunu kullanmayanlar, şu an ‘Böyle bir lidere 8-16 saat gidip oy atarım’ diyor. ‘Depremzedelere bunu yaptılarsa iktidara gelse bize neler yapar?’ diye sorguluyor. Kılıçdaroğlu’nun iktidara gelmesi Türkiye’yi geri götürür. Biz bu ülkeyi 5 yıl bunlara bıraksak, 100 yıl geri gideriz.

* Ayşe Akgün-Hollanda: Birinci turda ihmalkarlık yapan vatandaşlar şimdi sandığa gitmenin ne kadar önemli olduğunu anladı. Hollanda’da ilk turda oy kullanmayıp depremzedelere yapılanlar nedeniyle ikinci turda oy kullanacak çok fazla seçmen var.

* Gökmen Mutlu-Fransa: Benim çevremdeki insanlar milliyetçi ve vatansever arkadaşlar. Depremzedelere çok büyük yardımlar yapıldı. Arkadaşlarımız büyük gayret gösterdi, üzülmemek elde değil.


Bakan Karaismailoğlu: Depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Ganita'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarının başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada "Terör örgütleriyle kol kola girenlere, depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını hep birlikte çarpacağız. Biz biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi batıya oyuncak edemezsiniz. Biz o oyunu bozarız." dedi.


#Depremzede
#AK Parti
#CHP
#Tekirdağ
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