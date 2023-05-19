Depremzedelere bunu yapan bize ne yapmaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Ganita'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarının başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada "Terör örgütleriyle kol kola girenlere, depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını hep birlikte çarpacağız. Biz biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi batıya oyuncak edemezsiniz. Biz o oyunu bozarız." dedi.