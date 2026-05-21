Derecik Belediyesi’nin yeni başkan vekili belli oldu

18:2121/05/2026, Perşembe
Derecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili AK Partili Rahim Can oldu

Hakkari’nin Derecik ilçesinde, Belediye Başkanı Hasan Dinç’in hapis cezası alması sonrası 45 günlük geçici sürenin dolmasıyla yeniden seçim yapıldı. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden 2 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin ardından yapılan oylamada, 11 üyenin 6'sının oyunu alan AK Parti'li Rahim Can yeni başkan vekili oldu.

Hakkari’nin Derecik İlçe Belediyesi’nin yeni Başkan Vekili AK Parti’li Meclis Üyesi Rahim Can oldu.

Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç hakkındaki hapis cezası ve buna bağlı olarak kamu haklarından yoksun bırakılması kararının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde Yeniden Refah Partili Mesut Tekin, 45 günlük geçici süreyle başkan vekili seçildi. Sürenin dolması üzerine başkan vekilliği için bugün yeniden seçim yapıldı. Daha önce Yeniden Refah Partisi'nde bulunan 2 meclis üyesinin de partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesi üzerine yapılan yeni oylamada AK Parti’li Meclis Üyesi Rahim Can bu kez 11 meclis üyesinin 6'sının oyunu alarak Derecik Belediyesi Başkan Vekili seçildi.




