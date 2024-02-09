Devlet Bahçeli'den AYM'ye sert tepki: Teröristin hakkı mı olur?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalından öne çıkanlar şu şekilde;
"İlkelerimizden asla ödün vermedik. MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümü hayırlı, uğurlu olsun.
MHP, 55 yıldır milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olmuştur.
2053'te lider Türkiye ve süper güç Türkiye'nin inşasını uzun vadeli ve stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasının vurulması için çalışıyoruz. Milliyetçiliğimizin manevi temeli yaşa ve yaşat anlayışı.
55 yıldır söylediğimiz şudur; Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır. Geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geçmişimizden ilham alarak tarihimizin parlak sayfalarını geleceğin Türkiye'sine mutlaka taşıyacağız.
Çağın bozucu akışlarına karşı başkalaşmadan direndik. Kontrolsüz rüzgarlara karşı tedbiri elden bırakmadık. Hainlerin emellerini boşa çıkardık. Oyun içinde oyun kuranlara fırsat vermedik, ortam açmadık, göz açtırmadık. Nerede bir zulüm varsa, tarafımızı ve tercihimizi insanlıktan yana belirledik.
55 yıldır dildeyiz, dilekteyiz, duadayız. 55 yıldır Türk milletinin yüzyıla mührüne vurması için mücadele halindeyiz. Dilimizden Asya'nın bozkurtlarını hiç düşürmedik. Yufka yüreklilerle çetin yolların aşılamayacağını biliyoruz.
AYM'ye sert tepki: Teröristin hakkı mı olur?
Çağlayan'daki saldırıda Türk polisi hain terörist hakkında gereğini yaptı." diyen MHP lideri Devlet Bahçeli AYM'nin terörist hakkındaki hak ihlali kararına tepki göstererek;
AYM terörist hakkında hak ihlali kararı vermiş. Teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir. Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür. AYM Milli Güvenlik sorunudur. Böyle bir Yüksek Mahkeme yargı organları içinde yer almamalıdır. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır. Teröriste hak ihlali veren bir mahkeme, Türk mahkemesi olamaz.