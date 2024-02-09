Devlet Bahçeli'den AYM'ye sert tepki: Teröristin hakkı mı olur?

AYM terörist hakkında hak ihlali kararı vermiş. Teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir. Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür. AYM Milli Güvenlik sorunudur. Böyle bir Yüksek Mahkeme yargı organları içinde yer almamalıdır. AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır. Teröriste hak ihlali veren bir mahkeme, Türk mahkemesi olamaz.