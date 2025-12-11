Yeni Şafak
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'yabancı mühendise ayrıcalık' iddialarını çürüttü

15:4211/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Kamuoyunu yanıltan iddialara açıklık getirildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan “yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ayrımcılık” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yabancı mühendisler için belirlenen ücret kriterinin bir ayrıcalık değil, yerli mühendisleri korumayı amaçlayan bir uygulama olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın, 'yabancı mühendislere yönelik maaş tarifesi' iddialarına yalanlama geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada,
ücret kriteri düzenlemesinin, yabancı mühendisleri ayrıcalıklı kılmak için değil, yerli mühendislerin işgücü piyasasındaki konumunu korumak amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı. Düzenlemenin, yabancı işgücünün daha düşük maliyetle istihdam edilerek piyasada haksız rekabet oluşturmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.

'Amaç yerli mühendisleri korumak'

Açıklamada, ücret kriterinin Türk mühendislerin yabancılardan daha düşük maaş almasını hedeflemediği, aksine yabancı işgücünün düşük maliyetle yerli mühendislerin istihdamını ve ücret seviyelerini olumsuz etkilemesinin önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi.

DMM, söz konusu kriterin kaldırılması hâlinde işverenlerin maliyet avantajı nedeniyle yurtdışından mühendis teminine yönelebileceğini, bunun da yerli mühendislerin istihdamını zayıflatabileceğine dikkat çekti.

Belirlenen ücret seviyesinin yabancı çalışanlara tanınmış bir ayrıcalık değil, yerli nitelikli işgücünü koruyan bir güvence niteliği taşıdığı kaydedilen açıklamada,
"İstihdam piyasasında adil ve dengeli bir yapının sürdürülmesi için gerekli tedbirler kararlılıkla uygulanmaktadır"
denildi.



