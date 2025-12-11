Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'yabancı mühendise ayrıcalık' iddialarını çürüttü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada,

ücret kriteri düzenlemesinin, yabancı mühendisleri ayrıcalıklı kılmak için değil, yerli mühendislerin işgücü piyasasındaki konumunu korumak amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı. Düzenlemenin, yabancı işgücünün daha düşük maliyetle istihdam edilerek piyasada haksız rekabet oluşturmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.