Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'yabancı mühendise ayrıcalık' iddialarını çürüttü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan “yabancı mühendise ayrıcalık, yerli mühendise ayrımcılık” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yabancı mühendisler için belirlenen ücret kriterinin bir ayrıcalık değil, yerli mühendisleri korumayı amaçlayan bir uygulama olduğu belirtildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın, 'yabancı mühendislere yönelik maaş tarifesi' iddialarına yalanlama geldi.
'Amaç yerli mühendisleri korumak'
Açıklamada, ücret kriterinin Türk mühendislerin yabancılardan daha düşük maaş almasını hedeflemediği, aksine yabancı işgücünün düşük maliyetle yerli mühendislerin istihdamını ve ücret seviyelerini olumsuz etkilemesinin önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi.
DMM, söz konusu kriterin kaldırılması hâlinde işverenlerin maliyet avantajı nedeniyle yurtdışından mühendis teminine yönelebileceğini, bunun da yerli mühendislerin istihdamını zayıflatabileceğine dikkat çekti.