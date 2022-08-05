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İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturduk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulduğunu ve merkez koordinatörü olarak İdris Kardaş'ın atandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturduk
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Ülkemize karşı yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir birim oluşturduk. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak atanan İdris Kardaş'ı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim." dedi.

Altun, başkanlık bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin koordinatörü olarak İdris Kardaş’ın atandığını duyurdu.

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