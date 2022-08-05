İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturduk

Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?

Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarının altı ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası benzin fiyatlarında da düşüş sürüyor. 6 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere hem motorine hem de benzine indirim geliyor. Peki, Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?