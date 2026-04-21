Dicle’de çiftçilere yüzde 100 hibeli bin 176 adet fıstık çöğürü dağıtıldı

09:3921/04/2026, Salı
Dicle’de tarıma hibe destekli fıstık hamlesi
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 100 hibeli fıstık çöğürü dağıtımı yapıldı.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, 2026 İlkbahar Sezonu Sert Kabuklu Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi ile yüzde 100 hibeli olarak 14 çiftçiye, toplamda bin 176 adet fıstık çöğürü fidanı dağıtımı yapıldığını söyledi.

Yıldırım,
’’Fıstık çöğürleri TAKE Projesi kapsamında çiftçilerimize 42 dekar alanda dikimi yapılmak üzere, ücretsiz dağıtımı gerçekleştirildi. Dicle ilçemizde meyveciliğin gelişmesi için çiftçilerimize destek olmaya ve çalışmalarımıza devam edeceğiz"
dedi.


