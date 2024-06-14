Didim'de yangına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.
Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, UMKE ekipleri sevk edildi. Olayın ardından uçaktaki mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Muğla Valiliğinden açıklama
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, "Uçak Bafa Gölü'ne teknik bir arıza nedeniyle düşmekten ziyade battı diyebiliriz. 3 kişi var uçakta. 2 pilot ve memur. Bunlar da Jandarmamız ve sivil vatandaşlarımızla birlikte kurtarıldı" dedi.