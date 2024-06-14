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Didim'de yangına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. Muğla Valisi Akbıyık, ekiplerin çalışmasıyla uçakta bulunan 3 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Pınar Görgü
16:48 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 17:52 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Uçakta görev yapan 3 personel kurtarıldı.
Uçakta görev yapan 3 personel kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, UMKE ekipleri sevk edildi. Olayın ardından uçaktaki mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.


Muğla Valiliğinden açıklama

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, "Uçak Bafa Gölü'ne teknik bir arıza nedeniyle düşmekten ziyade battı diyebiliriz. 3 kişi var uçakta. 2 pilot ve memur. Bunlar da Jandarmamız ve sivil vatandaşlarımızla birlikte kurtarıldı" dedi.

Bakan Yumaklı: Üç personel kurtarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını belirterek,
"Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum"
dedi.




#Didim
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