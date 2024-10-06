'Dijital Bağımlılık Çalıştayı' ön raporu tamamlandı: Oyunlardaki karakterler çocuklar üzerinde büyük etki bırakıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği 'Dijital Bağımlılık Çalıştayı'na ilişkin ön rapor tamamlandı. Çocukların bilgisayar oyunlarındaki güçlü karakterlerle kendilerini özdeşleştirdiği, oyun sırasında kendine yeni kişilik oluşturan çocukların oyun bittikten sonra kendilerini yalnız hissettiği ve oyun oynayamadıklarında üzüntü ve güvensizlik yaşadığı raporlandı.
Bağımlılık tanımları, çözüm önerileri ve dijitalin sorunlu kullanımının gelecek projeksiyonunun değerlendirildiği çalıştayda, ayrıca çocukların dijital oyunlarla ilgili motivasyonlarını anlamlandırmaya çalışıldı, çocukların oyunda geçirdikleri süre, motivasyonları ve oyunlarına eşlik eden süreçler de ele alındı.
Çalıştayın sonuçlarına yönelik hazırlanan ön raporda dijital bağımlılıkla ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi.
Buna göre, dijital oyunlardaki güçlü karakterler çocuklar üzerinde derin etki bırakıyor.
"Oyun bitince çocuklar sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor"
Çocuklar bu karakterlerle kendilerini özdeşleştirirken oyunlarda güçlü, karanlık veya tüm silahları ustalıkla kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven ve cesaret kazandırdıklarını belirtiyor. Çocukların bir kısmı bu karakterlerin gücüne sahip olmayı arzuladıklarını ifade ederken, çocuklar oyun sırasında kendilerine yeni bir kişilik oluşturduklarını hissediyor. Oyun bittikten sonra ise çocuklar sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor. Çocukların tamamı dijital araçların aileleriyle vakit geçirmelerine engel olmadığını belirtirken, çocuklar telefonlarını eline almadıklarında kendilerini bir boşlukta hissettiklerini, üzüntü ve güvensizlik duygusu yaşadıklarını ifade ediyor.
Çalıştaya yönelik değerlendirme süreçleri devam ederken elde edilen sonuç ve önerilerin yeni bir çalıştayda ele alınması planlanıyor. Kamu kurum temsilcilerinin yer alacağı söz konusu çalıştayın yıl sonuna kadar toplanacağı kaydedildi.