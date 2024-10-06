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'Dijital Bağımlılık Çalıştayı' ön raporu tamamlandı: Oyunlardaki karakterler çocuklar üzerinde büyük etki bırakıyor

'Dijital Bağımlılık Çalıştayı' ön raporu tamamlandı: Oyunlardaki karakterler çocuklar üzerinde büyük etki bırakıyor

15:436/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilk defa "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı" düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilk defa "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği 'Dijital Bağımlılık Çalıştayı'na ilişkin ön rapor tamamlandı. Çocukların bilgisayar oyunlarındaki güçlü karakterlerle kendilerini özdeşleştirdiği, oyun sırasında kendine yeni kişilik oluşturan çocukların oyun bittikten sonra kendilerini yalnız hissettiği ve oyun oynayamadıklarında üzüntü ve güvensizlik yaşadığı raporlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilk defa
"Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı"
düzenlendi. Pazartesi yapılan çalıştayın açılışına Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, çalıştayla ilgili hazırlanan ön rapor Bakan Göktaş'a sunuldu. Çalıştayda dijital bağımlılık konusu oluşturulan
"uzmanlar masası"
,
"çocuklar masası"
ve
"yetişkinler masası"
nda çok yönlü olarak ele alındı.
"Uzmanlar Masası"
 akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşurken
"Yetişkinler Masası"
nda çocukları oyunların başında saatler geçiren ebeveynler, "Çocuk Masası"nda ise çocuklar yer aldı.

Bağımlılık tanımları, çözüm önerileri ve dijitalin sorunlu kullanımının gelecek projeksiyonunun değerlendirildiği çalıştayda, ayrıca çocukların dijital oyunlarla ilgili motivasyonlarını anlamlandırmaya çalışıldı, çocukların oyunda geçirdikleri süre, motivasyonları ve oyunlarına eşlik eden süreçler de ele alındı.


Çalıştayın sonuçlarına yönelik hazırlanan ön raporda dijital bağımlılıkla ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi.


Buna göre, dijital oyunlardaki güçlü karakterler çocuklar üzerinde derin etki bırakıyor.


"Oyun bitince çocuklar sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor"

Çocuklar bu karakterlerle kendilerini özdeşleştirirken oyunlarda güçlü, karanlık veya tüm silahları ustalıkla kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven ve cesaret kazandırdıklarını belirtiyor. Çocukların bir kısmı bu karakterlerin gücüne sahip olmayı arzuladıklarını ifade ederken, çocuklar oyun sırasında kendilerine yeni bir kişilik oluşturduklarını hissediyor. Oyun bittikten sonra ise çocuklar sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor. Çocukların tamamı dijital araçların aileleriyle vakit geçirmelerine engel olmadığını belirtirken, çocuklar telefonlarını eline almadıklarında kendilerini bir boşlukta hissettiklerini, üzüntü ve güvensizlik duygusu yaşadıklarını ifade ediyor.


Çalıştaya yönelik değerlendirme süreçleri devam ederken elde edilen sonuç ve önerilerin yeni bir çalıştayda ele alınması planlanıyor. Kamu kurum temsilcilerinin yer alacağı söz konusu çalıştayın yıl sonuna kadar toplanacağı kaydedildi.

#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#dijital bağımlılık
#teknoloji

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