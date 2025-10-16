Dijital tehdide tedbir alıyoruz

110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde konuşan Erdoğan, sözlerine şehit Kaymakam Muhammet Safitürk’ü rahmetle yad ederek başladı. Kaymakam adaylarını tebrik eden Erdoğan "İnancı, kimliği ne olursa olsun herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır" dedi. Erdoğan şöyle konuştu: "Bu vazifeyi hakkıyla icra etmek öyle her babayiğidin harcı değildir. Bu samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz.”





DÜNYA DÖNÜŞÜM GEÇİRDİ

Son 20 yılda gelişen teknolojiye, yazılım ve bilişimda yaşanan dönüşüme dikkat çeken Erdoğan, "Devlet olarak, yeni teknolojileriden istifade etmeye özen gösteriyoruz. Dijital yeniliklerin birey, aile ve topluma yönelik menfi etkilerini asgari seviyeye indirmek; gençlerimizle birlikte millî ve manevî değerlerimizi bu tehditlerden uzak tutmak için de gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.





SOSYAL MEDYA SAHNENİZ DEĞİL

Erdoğan sosyal medya kullanımı konusunda da kaymakam adaylarını uyardı: “Sosyal medyayı; hizmetlerin verimliliğini artırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine, şahsi ikbal ve ‘PR’ çalışmalarına alet eden idarecilere de toleransımız yoktur. Sosyal medya platformları kimsenin, gösteri sahnesi değildir.”





Kibir zehrini bünyenizden uzak tutun

Konuşmasınra kaymakamlara tavsiyelerde de bulunan Erdoğan, şunları söyledi: Makamlar, koltuklar, unvanlari gelip geçicidir. Aslolan; milletimizin duasını almak, geride eser ve hizmetler bırakabilmektir. Milletin hayır duasına, Rabbimizin de rızasına mazhar olmak istiyorsanız; kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız. Kapınızı çalan, hiç kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyeceksiniz."



