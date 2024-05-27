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Dilan Polat’ın durumu belli oldu: Önce hastane sonra yeniden cezaevi

Adli Tıp Kurumu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talep eden Dilan Polat'la ilgili raporunu tamamladı. Polat’ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’ne yatırılacak. Polat tedavi olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilecek.

Haber Merkezi
16:51 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dilan Polat
Dilan Polat

Adli Tıp Kurumu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talep eden Dilan Polat ile ilgili raporunu tamamladı. Polat’ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’ne yatırılması önerildi. Polat burada tedavi olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilecek.“Suç gelirlerinin aklanması” ve “suç örgütü kurma” gibi suçlamalarla yargılanan Polat’ın avukatı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçen hafta tahliye istemişti.


Adli tıpta bir buçuk saat kaldı

Marmara Cezaevi’nde tutuklu Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. 1,5 saat muayeneden geçen Polat ile ilgili rapor dün çıktı.


'İnfaz erteleme' değil

Adli Tıp, intihar girişimi nedeniyle Polat’ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde adli psikiyatri servisine yatırılmasını önerdi. Polat, tedavi süreci tamamlandıktan sonra yeniden cezaevine gönderilecek. Yetkililer bunu “infaz tehiri” anlamına gelmediğini söyledi. Muayene sonucu ve karar Bakırköy Başsavcılığı’na da gönderildi.



#Dilan polat
#Cezaevi
#Tahliye
#Mahkeme
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