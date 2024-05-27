Adli Tıp Kurumu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talep eden Dilan Polat ile ilgili raporunu tamamladı. Polat’ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’ne yatırılması önerildi. Polat burada tedavi olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilecek.“Suç gelirlerinin aklanması” ve “suç örgütü kurma” gibi suçlamalarla yargılanan Polat’ın avukatı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçen hafta tahliye istemişti.