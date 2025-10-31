Dilara’ya söylemedik deprem oldu sanıyor

4 kişiye mezar olan binanın yanında oturan Sinan Tekin, kendi binasındaki çatlaklar ve bazı sorunlar sebebiyle daha önce CİMER’e şikayette bulunduğunu söyledi. Tekin, "Olayın başlangıcı dış kapımızın örtülmemesi ve açılmamasıyla oluştu. Kapımızı elimizin kuvvetiyle zor bir şekilde itiyorduk, hatta kapı örtülmeyecek duruma kadar geldi. Usta çağırdığımız zaman kastırma yöntemiyle çözüm buldu ve eve o şekilde giriş yapıyorduk. Bunlar, metro çalışmalarının sebebiyle oluştu, daha önceki zamanlar bu yoktu. Metroya olan uzaklık 10 metredir. Metro çalışması devam ettikçe çatlaklar çoğalmaya ve derinleşmeye başladı. Kızım bana CİMER’e şikayette bulunmamız gerektiğini söyledi. Şikayet dilekçemizi oluşturduk ve yetkililer gelerek incelemelerde bulundu" dedi.