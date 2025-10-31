Dilara’ya söylemedik deprem oldu sanıyor

Kocaeli Gebze’de çöken 7 katlı binanın enkazından cenazeleri çıkarılan Bilir ailesinden anne, baba ve iki çocuğu toprağa verildi. Enkazdan sağ kurtulan 18 yaşındaki kızları Dilara’nın sağlık durumunun iyi olduğu, ancak ailesinin hayatını kaybettiğinden haberdar edilmediği öğrenildi. Baba Levent Bilir’in dayısı Nurettin Memoğlu, “Dilara olayı sormasına rağmen söylemedik, deprem olduğunu sanıyor” dedi.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELİYOR
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde önceki gün sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen çökme sonrası ekipler, arama kurtarma çalışması yürüttü. Enkaz altından 12 yaşındaki Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir’in cansız bedenlerine ulaşıldı, 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı. Yaklaşık 19 saat süren çalışmaların ardından anne Emine ve baba Levent Bilir’in de cenazeleri çıkarıldı. Çalışmalar sabaha karşı 02.40’ta sona erdi. Dün bölgeye gelen, aralarında bilirkişi heyeti, çökme nedenini belirlemek için inceleme yapıyor.
SINIF ARKADAŞLARI ÖN SAFTAYDI
Hayatını kaybeden Emine, Levent, Emir ve Hayrunnisa Bilir için dün ikindi vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Gebze Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Muhammet Emir'in sınıf arkadaşları, ön safa alındı. İkindi vakti İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan namazın ardından Bilir ailesi Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Emine Bilir'in Mustafa Paşa Kız Kur'an Kursunda geçici ücretli öğreticilik yaptığı, aynı zamanda hafız olduğu öğrenildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.
DİLARA TEDAVİ ALTINDA
Enkazdan sağ çıkarılan ve genel sağlık durumu iyi olan Dilara Bilir’in Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi devam ediyor. Enkazda hayatını kaybeden baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, Dilara Bilir’e henüz acı olay söyleyemediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Sağlık durumu gayet iyi, kolunda kırık var. Sürekli olayın nasıl olduğunu soruyor. Yanına gittim, gördüm. 'İyiyim' dedi ama olayı soruyor, biz de söylemedik. Deprem olduğunu düşünüyor."
4 ay önce CİMER'e şikayet etmiş
- 4 kişiye mezar olan binanın yanında oturan Sinan Tekin, kendi binasındaki çatlaklar ve bazı sorunlar sebebiyle daha önce CİMER’e şikayette bulunduğunu söyledi. Tekin, "Olayın başlangıcı dış kapımızın örtülmemesi ve açılmamasıyla oluştu. Kapımızı elimizin kuvvetiyle zor bir şekilde itiyorduk, hatta kapı örtülmeyecek duruma kadar geldi. Usta çağırdığımız zaman kastırma yöntemiyle çözüm buldu ve eve o şekilde giriş yapıyorduk. Bunlar, metro çalışmalarının sebebiyle oluştu, daha önceki zamanlar bu yoktu. Metroya olan uzaklık 10 metredir. Metro çalışması devam ettikçe çatlaklar çoğalmaya ve derinleşmeye başladı. Kızım bana CİMER’e şikayette bulunmamız gerektiğini söyledi. Şikayet dilekçemizi oluşturduk ve yetkililer gelerek incelemelerde bulundu" dedi.