Diploma iptaline itiraza ret

Diploma iptaline itiraza ret

Burak Doğan
04:0024/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptali kararına karşı açtığı dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi. Mahkeme, 25 Temmuz 2025'teki kararında da diplomanın iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptaline ilişkin açılan karşı davanın İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nce reddildi. Kararda, İmamoğlu’nun KKTC'debulunan Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Programı’na 1990'da yaptığı yatay geçişin, YÖK kararları ve mevzuat şartlarına aykırı biçimde gerçekleştiği iddiaları çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarihli işlemine yönelik açılan iptal davasının incelendiği belirtildi. Mahkeme, bilgi, belge ve tespitlere göre davalı idare elemanlarınca, yatay geçiş sürecinde bilinçli, sistemli ve belirli bir organizasyon içerisinde hareket edildiğini, ağır ve açık hukuka aykırılık hallerinin bulunduğunu, davacı İmamoğlu’nun iyi niyetinin varlığından uzaklaşıldığını, yatay geçiş sürecindeki böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların davacı tarafından bilinmiyor olmasının beklenemeyeceğini ve hayatın olağan akışına uygun olmadığını aktardı. Mahkeme, davanın reddine hükmederek, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, 25 Temmuz 2025'teki kararında da diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.



