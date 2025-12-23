Diplomada sahteciliğe beş yıl hapis

Yükseköğretim Kanunu'nda yeni düzenlemeyle sahte diploma, başkasına tez yazdırma gibi faaliyetlere ağır para cezaları ve hapis yaptırımları getiriliyor. Edinilen bilgiye göre, başkalarına para karşılığında ya da bedelsiz olarak yazdırılan tez, makale, kitap veya projeler yoluyla diploma veya akademik unvan elde edilmesi ağır yaptırımlara bağlanacak.

ÜNİVERSİTEDEN KOVULACAK

Bu fiilleri işleyenler, üniversiteden çıkarılacak. Kazandıkları akademik derece ve unvanları geri alınacak. Bu kişilere 5 bin ila 10 bin gün arasında adli para cezası uygulanacak. Bir günlük adli para cezası 100 ila 500 lira arasında değiştiği için bu kişilere en az 500 bin ila 2,5 milyon lira para cezası uygulanacak. Eğer ceza en üst seviyeden kesilirse 1 milyon lira ila 5 milyon lira arasında para cezası uygulanacak. Başkası adına ücretli veya ücretsiz şekilde tez yazan, üreten ya da aracılık eden kişiler hakkında da 5 bin ila 10 bin gün arasında adli para cezası uygulanacak. Bu suçun meslek edinilmesi halinde cezalar artırılacak. Ayrıca tüzel kişiler hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacak.

TANITIMA DA AF YOK

Yurt dışında bulunan bir eğitim kurumu adına hareket ederek mevzuata aykırı bir şekilde Türkiye'de ön lisans, lisans ya da lisansüstü program açanlar veya bu programları yürütenler 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Mevzuata aykırı olarak Türkiye’de yükseköğretim kurumu açanlar veya işletenler de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Bu kurumların tanıtımını yapanlara da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve elli günden beş yüz güne kadar adli para cezası kesilecek. Türk veya yabancı yükseköğretim kurumlarına ait diploma, mezuniyet belgesi veya sertifikaların sahte olarak düzenlenmesine veya düzenlettirilmesine de hapis cezası geliyor. Bu kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.







