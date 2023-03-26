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Dışı altın içi bakır

Sahte altın üreten şebeke çökertildi. Bakır ve gümüşten yapılan bilezik, kolye ve çeyrekler özel solüsyonla kaplanmış. Onlarca kişi ve kuyumcuyu 1,3 milyon lira dolandıran şebekenin atölyeleri basıldı. 2 milyon liralık makine ve malzeme ele geçirildi.

Şahin Şen
04:00 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Atölyelerde satışa hazır sahte altın bilezik, kolye ve yüzükler ele geçirildi.

Atölyelerde satışa hazır sahte altın bilezik, kolye ve yüzükler ele geçirildi.

Altın fiyatındaki artış ve insanların altına talebini fırsata çeviren sahteciler, İstanbul Emniyeti’ne takıldı. Piyasaya sahte altın süren şebeke, 6 ay süren operasyonla çökertildi. Polisi sahtecilere götüren süreç, 3 çocuklu aile görünümü veren çiftin kuyumcuda 11 çeyrek altın, 2 altın kolye ve 3 bilezik bozdurmasıyla başladı. Altınları eriten kuyumcu, bakır ve gümüşle karşılaşınca soluğu polis merkezinde aldı. 24 kişi ve birçok kuyumcunun 1 milyon 300 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

MİHENK TAŞIYLA BİLE ANLAŞILMIYOR

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde oluşturulan özel ekip, şebekenin izini sürdü. Altınların sahte olduğunun anlaşılmaması için kalıplara döküldüğü, bakır ve gümüşün çember kısmının gerçek altın olduğu, kalan kısmın da özel kimyasal solüsyonla altın kaplama yapıldığı tespit edildi. Mihenk taşıyla yapılan kontrolde bile sahteciliğin anlaşılmadığı belirlendi. Şebekeyi çökertmek için harekete geçen ekipler İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

ATÖLYELERE BASKIN

Şebekenin kullandığı merdiven altı 3 atölyeye PÖH’lerle baskın yapıldı. 3 altın eritme, 3 altın parlatma, eskitme, alyan ve kaynak makinaları ile farklı türden altın kalıplarının olduğu, piyasa değeri 2 milyon liralık makine ve malzeme ele geçirdi. 34 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananların çoğunun sahte para, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan sabıkasının olduğu ortaya çıktı.



#Emniyet
#Altın
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#Suç
#Polis
#Mali Suçlarla Mücadele
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