Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan "HDP'li bakan" iddiasını ortaya atan eski CHP'li emekli albaya sert çıktı: Bundan büyük bir zillet olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Genişletilmiş AK Parti İl Başkanları toplantısına başkanlık etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen emekli albay ve eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında sert konuştu.



Erdoğan 'Bu milletin ordusunda deniz albayı olarak görev yapmış olan bir zatın, PKK ile iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini, verilmesinin de normal olduğunu anlatmasından daha büyük bir zillet olabilir mi?



Bu mesele karakter meselesidir. Karakterde bir sıkıntı varsa, cibiliyette bir sıkıntı varsa ona Türk milletinin evladı olarak bir şey diyemem.' diye konuştu.