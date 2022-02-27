Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü: Rusya operasyonları durdursun

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sonlandırılması müzakerelerin önünün açılması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de telefonda görüştü. Çavuşoğlu ile Haavisto görüşmesinde Ukrayna’daki durum ele alındı.

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