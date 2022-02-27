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ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü: Rusya operasyonları durdursun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov’la yaptığı telefon görüşmesinde askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrovla görüştü: Rusya operasyonları durdursun
Mevlüt Çavuşoğlu-Sergey Lavrov

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sonlandırılması müzakerelerin önünün açılması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de telefonda görüştü. Çavuşoğlu ile Haavisto görüşmesinde Ukrayna’daki durum ele alındı.

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