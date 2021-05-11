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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: İsrail olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur

Dışişleri Bakanlığından, "Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur" açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırıları şiddetle telin edilerek, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler aynı şarkıyı Devabişe bebeğin katliamında da söylemişti
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Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler aynı şarkıyı Devabişe bebeğin katliamında da söylemişti

Açıklamada, "Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur. İsrail'in söz konusu saldırgan ve tahrikkar politikalarının Ortadoğu’da şiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaşının hakim kılınmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır" denildi.

İşgalci İsrail güçleri akşam namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı
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İşgalci İsrail güçleri akşam namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü ifade edildi.

'DERHAL SON VERMESİ SAĞLANMALI'

Bu tür askeri yöntemlere derhal son verilmesi çağrısı yapılarak, şunlar kaydedildi:

  • "İsrail yönetiminin, ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesi ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesi sağlanmalıdır. Sayın Bakanımız, bölgede gerilimin düşürülmesine ve İsrail'in saldırgan tutumuna son vermesinin sağlanmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası platformlarda atılabilecek adımlara ilişkin olarak İİT Genel Sekreterinin yanı sıra, bölge ülkeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirmektedir."

Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
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Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Şiddetin dozunu tırmandıran işgalciler, savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mescid-i Aksa'nın avlusunda alevlerin yükseldiği görülüyor.


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