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ANKARA

Dışişleri Bakanlığından Brezilya’daki şiddet olaylarına kınama

Dışişleri Bakanlığıdan Brezilya’da Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti’ni ve kurumları hedef alan şiddet olayları hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva liderliğindeki Hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığından Brezilya’daki şiddet olaylarına kınama
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva liderliğindeki hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesine yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'da halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunmasının önem taşıdığına vurgu yapıldı.

  • No: 7, 9 Ocak 2023, Brezilya’da Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti’ni ve Demokratik Kurumları Hedef Alan Şiddet Olayları Hk.
  • Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva liderliğindeki Hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz.
  • Ülkede halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunması önem taşımaktadır.
  • Bu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Brezilya'da şiddet olayları

Brezilya'da dün, ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlanmıştı.

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