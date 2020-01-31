Gündem Dışişleri Bakanlığından Moğolistana seyahatte koronavirüs uyarısı
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Moğolistan'a seyahatte koronavirüs uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Çin ile yoğun ilişkileri nedeniyle 'koronavirüs' salgınını açısından yüksek risk taşıyan Moğolistan'a seyahat planlayan Türk vatandaşlarının, yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Moğolistan makamlarının, Çin'le mevcut yoğun ikili ilişkileri ve karşılıklı seyahatler nedeniyle bu ülkede ortaya çıkan 'koronavirüs' salgınının Moğolistan açısından yüksek riskli olarak değerlendirdiği belirtildi. Moğolistan'da olası bir 'koronavirüs' salgınının engellenmesi amacıyla, ülke genelinde tüm eğitim kurumlarının 2 Mart 2020 tarihine kadar kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Toplu organizasyonlar yasaklandı

  • "Buna ilaveten, Ulan Batur'da sinema, tiyatro, eğitim kursları, internet kafeler ve kapalı oyun park ve salonları gibi mekanların kapatılması kararlaştırılmış, eğlence mekanları ve lokantaların çalışma saatlerine 00.00'da kapanacak şekilde sınırlama getirilmiş, konferanslar, eğitim kursları, spor müsabakaları, piknikler, kültürel ve sanat etkinlikleri gibi tüm toplu organizasyonlar yasaklanmıştır. Moğolistan makamları ayrıca, Çin'den Moğolistan'a yabancı ülke vatandaşlarının gelişlerini sadece Ulan Batur (Buyan Ukhaa) hava sınır kapısı ve Zamiin-Uhd demir yolu sınır kapısı ile sınırlamışlardır. Bu çerçevede 30 günlük vize muafiyeti kapsamında Çin'den Moğolistan'a gelecek vatandaşlarımız da sadece Ulan Batur (Buyan Ukhaa) hava sınır kapısı ve Zamiin-Uhd demir yolu sınır kapısını kullanabileceklerdir."

Turizm amaçlı geziler sınırlandı

  • Açıklamada, 30 günlük vize muafiyeti kapsamında Türkiye'den veya Çin dışındaki ülkelerden Moğolistan'a gidecek kişilerin ise herhangi bir seyahat veya sınır kapısı sınırlamasına tabi olmadığı kaydedilerek, "Moğolistan nüfusunun yarıdan fazlasını barındıran Ulan Batur'da ve diğer bazı kentlerde mevcut çok yüksek düzeydeki hava kirliliği virüslerin ve hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmakta, yüksek ateşli grip ve zatürre vakaları yoğun olarak görülmektedir. Moğolistan'daki sağlık kurumlarının imkanları ise sınırlıdır. Öte yandan Moğolistan makamlarının getirdikleri sınırlamalar kaldırılıncaya kadar ülkeye gelecek ziyaretçilerin turizm amaçlı tur ve ziyaretler de dahil katılabilecekleri faaliyetler son derece sınırlanmış durumdadır. Bu çerçevede Moğolistan'a yolculuk planlayan vatandaşlarımızın yukarıdaki hususları dikkate almalarında yarar bulunmaktadır" denildi.

Moğolistan’da bir sağlık sorunu ile karşılaşan Türk vatandaşlarının Ulan Batur Büyükelçiliği'nin 976 9468 14 01 numaralı telefonu ile temas kurabilecekleri de açıklamada yer aldı.

Cerrahpaşa Fakültesi rapor yayımladı: Koronavirüs'ten korunmak için bu yedi maddeyi mutlaka uygulayın
HAYAT
Cerrahpaşa Fakültesi rapor yayımladı: Koronavirüs'ten korunmak için bu yedi maddeyi mutlaka uygulayın

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Yeni tip koronavirüsten iyileşenler tekrar hastalanabilir
DÜNYA
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Yeni tip koronavirüsten iyileşenler tekrar hastalanabilir
CHPli Başkan sahte plakayla yakalandı

CHP'li Başkan sahte
plakayla yakalandı

​Araç gerçek plaka takılarak otoparka çekildi.
Koronavirüsten korunmanın yedi yolu

Koronavirüs'ten
korunmanın yedi yolu

​Cerrahpaşa Fakültesi rapor yayımladı.
Ahlaksız kadına suç duyurusu

Ahlaksız kadına
suç duyurusu

​İBB Genel Sekreter Yardımcısı kadın işçilere hakaret etmişti.
Çavuşoğlu'ndan <br>telefon diplomasisi

Çavuşoğlu'ndan
telefon diplomasisi

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
35 milyon kişi <br>açlıkla karşı karşıya

35 milyon kişi
açlıkla karşı karşıya

​5 yaş altındaki her bin çocuktan 129'u ölüyor.
Çin'den gelen <br>11 bin kişi tarandı

Çin'den gelen
11 bin kişi tarandı

​Sağlık Bakanı Koca, sonuçları açıkladı.
Aşı için tarihi verildi

Aşı için tarihi verildi

Bilim insanlarından önemli koronavirüs açıklaması.
Ordu'da <br>büyük panik

Ordu'da
büyük panik

Doğal gaz hattındaki yangın 1,5 saatte söndürüldü.
ABD Yunanistan'a konuşlanıyor

ABD Yunanistan'a konuşlanıyor

Meclis'ten geçti Ege'deki limanlar ABD'ye üs oluyor.
Fayların kırılma zamanı geçti

Fayların kırılma zamanı geçti

​Marmara'ya kıyısı olan tüm şehirler etkilenecek.
"Yarın kem gözlerin <br>Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

"Yarın kem gözlerin
Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ü işgal planına tepki gösterdi.
Magandaya<br>zorla getirme kararı

Magandaya
zorla getirme kararı

​Bakırköy'de insanların üzerine aracını sürmüştü.
Irkçı akımlarla<br>mücadele edeceğiz

Irkçı akımlarla
mücadele edeceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da açıklamalarda bulundu.
Rusya'da<br>gaz patlaması

Rusya'da
gaz patlaması

​Fabrikada 4 Türk çalışan yaşamını yitirdi.
Koca Yusuf yola çıktı

Koca Yusuf yola çıktı

Çin'den Türklerin tahliyesi için gidiyor.
Yasa dışı<br>bahis operasyonu

Yasa dışı
bahis operasyonu

​Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme.
Virüs ekonomimize yarayacak

Virüs ekonomimize yarayacak

​ABD Ticaret Bakanı'ndan tepki çeken açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.