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Dışişleri Bakanlığı'ndan yasadışı yerleşim faaliyetlerini artıran işgalci İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının yasadışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria’nın 19 beldesinde yeni yerleşim inşa edilmesi yönündeki planları kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

12:33 . 19/06/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Bakanlık, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail makamlarının yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırmasının ve Batı Şeria'nın en az 19 beldesinde 4 bin 500 birimlik yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönünde açıklanan planlarının kınandığı bildirildi.

İsrail Hükümeti'nin kalıcı barış zeminine ciddi zararlar veren, uluslararası hukuka ve yerleşik Birleşmiş Milletler parametrelerine tamamen aykırı attığı bu adımların kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin vücut bulmasına yönelik iki devletli çözüm çabalarını desteklemeye devam edecektir."


İşgalci İsrail güçleri Cenin kentine saldırdı: 3 Filistinli öldü, 29'u yaralandı
İşgalci İsrail güçleri Cenin kentine saldırdı: 3 Filistinli öldü, 29'u yaralandı

İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 29 Filistinliyi yaraladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı. Baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail güçleri Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 29 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.


#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Filistin
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