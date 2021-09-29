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ANKARA

Dışişlerinden ABD'nin 'Ülkü Ocakları' kararına tepki: İzansız talebin kabulünü esefle karşıladık

ABD Temsilciler Meclisinin, Ülkü Ocakları'nın terör örgütü olup olmadığını araştırmayı öngören kararı onaylamasına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç tepki gösterdi. Kararın esefle karşılandığını vurgulayan Bilgiç, "Beklentimiz, bu izansız talebin yasanın Kongre’de kabul edilecek nihai metninde yer almaması ve ABD’deki Türk toplumunun örgütlenme ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara sebebiyet verebilecek her türlü girişimden kaçınılmasıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişlerinden ABDnin Ülkü Ocakları kararına tepki: İzansız talebin kabulünü esefle karşıladık
Arşiv

ABD Temsilciler Meclisi, Nevada Milletvekili Dina Titus'un Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" teklifini onayladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, konuya ilişkin kendilerine yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

"BÖYLE BİR MADDENİN YER ALMASI ESEFLE KARŞILANDI"

Açıklamasında kararın esefle karşılandığın belirten Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisinde onaylanan metninde, 'Bozkurtlar/Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır. Yasanın nihai metni henüz ortaya çıkmamış ve onaylanmamış olmakla birlikte, asılsız ithamlar içeren ve ABD ile aramızdaki köklü müttefiklik ilişkisine yakışmayan böyle bir talebin ABD Kongresinin bir kanadında kabul görmüş olması dahi son derece üzüntü ve endişe vericidir."

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"ART NİYETLİ İDDİALARA PRİM VERMEK YERİNE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EDİN"

Bilgiç, daha önce Türkiye karşıtı lobilerin Avrupa'da da uyguladığı bu girişime bazı çevrelerce sahip çıkıldığını belirterek, "Her şeyden önce terörizmle mücadeleye zarar vermektedir. Başta müttefikimiz ABD olmak üzere terörle mücadelede samimi olan tüm ülkelerin, bu tür hayal ürünü ve art niyetli iddialara prim vermek yerine, PKK/PYD/YPG ve FETÖ dahil gerçek terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir. Bulundukları ülkelerde uyum içinde yaşayan soydaşlarımıza yönelik bu tür yanlı yaklaşımlar kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, "Beklentimiz, bu izansız talebin yasanın Kongre’de kabul edilecek nihai metninde yer almaması ve ABD’deki Türk toplumunun örgütlenme ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara sebebiyet verebilecek her türlü girişimden kaçınılmasıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'de 'Ülkü Ocakları'na "terör örgütü" soruşturması
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