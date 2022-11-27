Gündem Dışişlerinden Çin Halk Cumhuriyetine başsağlığı mesajı
ANKARA

Dışişleri'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişlerinden Çin Halk Cumhuriyetine başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu elim hadise nedeniyle taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz" denildi.

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