Dışişleri'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu elim hadise nedeniyle taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz" denildi.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yangın Hk. https://t.co/uAkeaFs4VZ pic.twitter.com/xI7N6rbs7u
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yangın Hk. https://t.co/uAkeaFs4VZ pic.twitter.com/xI7N6rbs7u— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 26, 2022