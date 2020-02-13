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POLİTİKA

Dışişleri'nden Esed rejimine 1915 tepkisi: Rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye Rejimi Parlamentosu’nda bugün 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı alınmasına tepki gösterdi. Esed'in yıllardır Suriye'de uyguladığı kitlesel katliamların altını çizen Aksoy, "Kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'de Beşşar Esed rejimi parlamentosunun 1915 olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıma kararını "başlı başına bir ibret vesikası" olarak tanımladı.

  • Aksoy, söz konusu karara ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Suriye rejimi parlamentosunda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlı başına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır." ifadesini kullandı.

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Esed rejiminin neden olduğu insani dramın devam ettiğine ve tarihin en vahim felaketlerinden birinin Türkiye'nin sınırında yaşandığına dikkati çeken Aksoy, "Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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