Gündem Dışişlerinden Ukraynadaki yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması çağrısı
ANKARA

Dışişlerinden Ukrayna'daki yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Dışişlerinden Ukraynadaki yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması çağrısı
Rusya Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kremençuk'ta yer alan bir alışveriş merkezinin gün içinde çok sayıda sivilin bulunduğu sırada füzelerle vurulması, olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çeşitli şehirlerdeki sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı bu tür saldırıların ülkedeki savaşın acımasızlığını bir kere daha gözler önüne serdiği ve kalıcı barışa duyulan acil ihtiyacı ortaya koyduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, "Bu vesileyle, bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan Ukrayna'daki bir AVM'ye füzeli saldırı
DÜNYA
Rusya'dan Ukrayna'daki bir AVM'ye füzeli saldırı

Rusya, Ukrayna'da AVM'yi vurdu
OYNAT 00:21
Rusya, Ukrayna'da AVM'yi vurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kremençuk'un Rus güçlerinin füze saldırısına uğradığını aktardı. Füzenin kalabalık bir alışveriş merkezine isabet ettiğini aktaran Zelenski, 'Saldırısı sırasında AVM'de binden fazla kişi vardı. Kurbanların sayısını tahmin etmek imkansız' açklamasını yaptı.
İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.