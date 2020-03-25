Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüsün son bulması için dua etti
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüsün son bulması için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sona ermesi için Kocatepe Cami'sinde dua etti. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlara bu süreçte kolaylıklar dileyen Erbaş, hastaların da bir an evvel şifa bulması için niyazda bulundu.

Haber Merkezi AA
Ali Erbaş
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sona ermesi ve hastaların şifa bulması için dua etti.

Erbaş'ın, yatsı ezanının ardından Kocatepe Camisi'nden yaptığı dua, Diyanet TV'den canlı yayınlandı, cami hoparlörlerinden de duyuruldu.

'Cemaatle namaza ara verilecek'
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'Cemaatle namaza ara verilecek'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, 'Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir' dedi.


Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlara bu süreçte kolaylıklar dileyen Erbaş, hastaların da bir an evvel şifa bulması için niyazda bulundu.

Öte yandan Erbaş'ın çağrısı üzerine 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan ve 23 Mart'ta başlayan dua programına bugün de devam edildi, yatsı ezanı öncesi sela verildi.

AA
Kocatepe Cami

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