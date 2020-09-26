Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı verdim

Ekonomi

Salgında tasarruf arttı: Kişi başı 20 bin lirayı buldu

Türkiye’de salgın sürecinde vatandaşların para harcayamaması ve altın ile dolardaki yükselişle beraber tasarruf arttı. Türkiye genelinde kişi başı tasarruf 20 bin lirayı aşarken, tasarruf mevduatlarının değeri ilk yarıda 1 trilyon 678,3 milyar liraya ulaştı. En fazla tasarruf yapan şehir ise yaklaşık 45 bin lirayla İstanbul oldu.