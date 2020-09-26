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ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı verdim

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı verdim

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir Kur'an kursunda çocuklara şiddet uygulanan olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirterek konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ali Erbaş
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir Kur'an kursunda çocuklara şiddet uygulanan olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirterek konunun takipçisi olacağını kaydetti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

  • "Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım."

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