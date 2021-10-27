Gündem Diyanetten açıklama Alkollü içecek alımı söz konusu değil
ANKARA

Diyanet'ten açıklama: Alkollü içecek alımı söz konusu değil

Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruma alkollü içecek alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada çay alımının gerçekleştirildiği sırada yanlışlıkla 'alkollü içecekler' kodunun seçildiği açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Diyanetten açıklama: Alkollü içecek alımı söz konusu değil
(Arşiv)

Diyanet İşleri Başkanlığı bugün bazı medya organlarında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde (TKYS) '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu; bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum, bundan ibarettir. Dolayısıyla alkollü içecek alımı söz konusu değildir."

Diyanet'in 'fetva' açıklaması: 2015 yılında basılan bir kitapta geçen ifadeler bağlamından koparıldı
GÜNDEM
Diyanet'in 'fetva' açıklaması: 2015 yılında basılan bir kitapta geçen ifadeler bağlamından koparıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baby shower' tepkisi: Güya mevlit dinleyince helal oluyor
OYNAT 00:50
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baby shower' tepkisi: Güya mevlit dinleyince helal oluyor
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, son dönemde popüler olan 'baby shower' partilerine tepki gösterdi. Organizasyonlara harcanan yüksek meblalara dikkat çeken İşliyen, 'İki saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin.' ifadelerini kullandı.


Bir haftada 300 kilo sattı

Bir haftada 300 kilo sattı

​'Gençlik iksiri' kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL.
İzmirin deprem gerçeği

İzmir'in deprem gerçeği

Smyrna Agorası'nda da ortaya çıktı.
Söz Milletin: Tezkere sürecinde CHP’nin “hayır” oyuna vatandaştan cevap

​Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çadlı mevkidaşı, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.