Diyarbakır’da deprem konutları kuraları bugün yapılacak

Depremden etkilenen esnaf için inşa edilen 240 ticarethanenin de kura çekimi yapılacak.
Diyarbakır ve ilçelerinde inşa edilecek olan afet konutlarının kurası bugün gerçekleştirilecek.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında yürütülen yeniden inşa ve yerleştirme çalışmaları kapsamında, Diyarbakır ve ilçelerinde inşa edilen afet konutlarının hak sahiplerine teslimi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bugün kura çekimi gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilecek kura çekiminde Karacadağ Oğlaklı bölgesinde inşa edilen 203 konut, diğer ilçelerde inşa edilen 71 konut, kırsal mahallelerde inşa edilen 56 konut olmak üzere toplam 330 konutun kurası gerçekleştirilecek. Ayrıca depremden etkilenen esnaf için inşa edilen 240 ticarethanenin de kura çekimi yapılacak. Kura çekimi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar da kamuoyu ile paylaşılacak.



