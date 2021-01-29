Gündem Diyarbakırda HDP binası boşaltıldı Nereye giderlerse gitsinler peşlerini bırakmayacağız
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da HDP binası boşaltıldı: Nereye giderlerse gitsinler peşlerini bırakmayacağız

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 196 ailenin 515 gündür önünde eylem yaptığı HDP İl Başkanlığı, tadilat gerekçesiyle boşaltıldı. Evlat nöbetindeki Süleyman Aydın, tadilatın bahane olduğunu belirterek, "Nereye giderlerse gitsinler, kesinlikle biz bunların peşini bırakmayacağız. Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kaçtılar" dedi.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da HDP binası boşaltıldı.
Diyarbakır'da HDP binası boşaltıldı.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

  • Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Evladına kavuşan sayısı 20 oldu

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

Evlat nöbetindeki annelerin yeni yılda tek dilekleri çocuklarına kavuşmak
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Evlat nöbetindeki annelerin yeni yılda tek dilekleri çocuklarına kavuşmak


"Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamadılar"

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 196 ailenin 515 gündür önünde eylem yaptığı HDP İl Başkanlığı binası, tadilat gerekçesiyle boşaltıldı. Parti çalışmalarının ise Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda yürütüleceği öğrenildi. HDP binasının boşaltılması, evlat nöbetindeki ailelerin tepkisine neden oldu.

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Evlat nöbetindeki anne: Onlara oy verdik meclise koyduk bu suç mudur?

"Yöneticiler gelmiyor, tadilat bahane"

Diyarbakır'da, 2015 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'lilerin anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp, kaçtığını belirterek, şöyle konuştu: "Görüldüğü gibi HDP, burayı terk ederek kaçtı. HDP yöneticileri ve vekilleri artık buraya gelmiyorlar. Kürt ailelerinden kaçıyorlar. Neden buradan kaçıyorlar? Nereye giderlerse gitsinler, kesinlikle biz bunların peşini bırakmayacağız. HDP yöneticileri 'Biz tadilat nedeniyle kapattık' diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kaçtılar çünkü biz çocuklarımızı istiyoruz.

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HDP'den yüzlerce battaniye çıkarıldı. O battaniyeler neden çıktı? Bizim çocuklarımızı kaçırarak, getirip HDP'de yatırdıktan sonra dağa götürüyorlar. Yüzlerce battaniyenin ne işi var burada? Çocuklarımızı burada yatırıyorlardı. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. Biz onlardan açıklama istiyoruz. HDP'li Milletvekili Garo Paylan geldi. Burada talimat verdi, HDP binası kapatıldı. Nereye giderlerse gitsinler, kesinlikle biz buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı nasıl götürdülerse öyle de getirecekler."

Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
FOTOĞRAF 6
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
Title
Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
Title
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.
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Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi.
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Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim dedi.
Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.


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