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Diyarbakır'da koyun yüklü TIR'a tren çarptı: Sürücüsü ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı. Kazada 50 koyun öldü. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

08:55 . 29/09/2023 Cuma
AA
Koyun yüklü tıra hemzemin geçitte tren çarptı.

Koyun yüklü tıra hemzemin geçitte tren çarptı.

Kırıkkale'den Batman'a giden akaryakıt taşıyan tren, ilçenin Babahaki Kavşağı'ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte Fikri S. idaresindeki 21 AEG 190 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tırla çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen tırın sürücüsü ağır yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


İnceleme başlatıldı

Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada tırdaki bazı küçükbaş hayvanlar da telef oldu.

Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kapanan tren yolunun açılması için çalışma başlatıldı.



#Diyarbakır
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#tren
#kaza
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