Diyarbakır'da koyun yüklü TIR'a tren çarptı: Sürücüsü ağır yaralandı

Koyun yüklü tıra hemzemin geçitte tren çarptı.
Kırıkkale'den Batman'a giden akaryakıt taşıyan tren, ilçenin Babahaki Kavşağı'ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte Fikri S. idaresindeki 21 AEG 190 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada tırdaki bazı küçükbaş hayvanlar da telef oldu.
Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kapanan tren yolunun açılması için çalışma başlatıldı.