Diyarbakır'da otomobil iş yeri merdivenine çarptı: Dört kişi yaralandı

23:0022/11/2025, Cumartesi
IHA
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş yeri merdivenine çarpması sonucu araçta sıkışan 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin iş yeri merdivenine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerine ait merdivene çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Diyarbakır
#otomobil
#kaza
#yaralı
