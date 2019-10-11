Gündem PKKya yönelik operasyonda 5 ton esrar, 1 milyon 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 ton esrar, 1 milyon 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

PKK'ya yönelik operasyonda 5 ton esrar, 1 milyon 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu' darbesi vuruldu. Ele geçirilen esrarlar.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu' darbesi vuruldu. Ele geçirilen esrarlar.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi, uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, gizlenen uyuşturucuların bulunması amacıyla Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 9 Ekim'de başlatılan "Şehit Jandarma Başçavuş Tamer Meriç-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

DHA
1 milyon 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi.

TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi
GÜNDEM
TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi

DHA
Operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 2 şarjör, 17 fişek ve terörist kıyafeti ele geçirildi.

Operasyon bölgesinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen aramada, evlerinde ve araçlarında uyuşturucu bulunduran 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
5 ton 312 kilogram esrar bulundu.

Gerçekleştirilen temas ve adli aramada bahse konu ağaçlık, kayalık alan ile toprağa gömülü jelikan bidonlarda kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 2 şarjör, 17 fişek ve terörist kıyafeti bulundu.

PKK'nın finans kaynağına darbe: 1 milyon 349 bin 104 kök ele geçirildi
GÜNDEM
PKK'nın finans kaynağına darbe: 1 milyon 349 bin 104 kök ele geçirildi

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

277 teröristetkisiz hale getirildi

277 terörist
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