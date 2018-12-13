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Diyarbakır'daki Kral Kızı Barajı'nın kapağı koptu - Son dakika haberleri

Diyarbakır'daki Dicle Barajı'nın kapağı koptu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nın kapaklarından biri aşırı yağış nedeniyle koptu. Ekipler, Dicle Nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.

AA
Son dakika
Son dakika

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri koptu, jandarma ve AFAD ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.

Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savağı kapağı tedbir amaçlı açıldı.

Bir süre sonra suyun aşırı tazyikinden dolayı kapaklardan biri koparak, akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı.

İlçeye bağlı, Selman, Yatır, Kaya, Balaban, Akalan ve Tepecik mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri de Dicle nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde tedbir almaya başladı.

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