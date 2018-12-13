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Tren kazasında yaralananlardan 7'si daha taburcu oldu - Son dakika haberleri

Tren kazasında yaralananlardan 7'si daha taburcu oldu

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7'sinin daha taburcu olduğunu 27 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AA
Ankara'da yaşanan tren kazası sonrası ekipler kurtarma çalışmaları yaptı.
Ankara'da yaşanan tren kazası sonrası ekipler kurtarma çalışmaları yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7'sinin daha taburcu olduğunu, 27 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi.

Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün hepimizi üzüntüye boğan tren kazasında yaralananlardan 7'si daha taburcu oldu. Toplam 27 kişinin tedavisi devam etmekte olup, 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, yaralılara acil şifa, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de sabır diledi.

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