Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7'sinin daha taburcu olduğunu, 27 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi.

Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün hepimizi üzüntüye boğan tren kazasında yaralananlardan 7'si daha taburcu oldu. Toplam 27 kişinin tedavisi devam etmekte olup, 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bugün hepimizi üzüntüye boğan tren kazasında yaralananlardan 7’si daha taburcu oldu. Toplam 27 kişinin tedavisi devam etmekte olup 2’sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 13 Aralık 2018

Bakan Koca, yaralılara acil şifa, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine de sabır diledi.

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